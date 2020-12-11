شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: علاقاتنا مع المملكة المتحدة تشهد نمواً كبيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في لندن.. الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة،.. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى بريطانيا.

وبحث سموه وولي عهد بريطانيا.. علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومختلف جوانب التعاون المشترك.. إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة «كورونا».

كما تبادل سموه والأمير تشارلز وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن بالغ سعادته بوجوده في بريطانيا.. معرباً سموه عن شكره للأمير تشارلز لحسن الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتحياته الشخصية إلى الملكة اليزابيث الثانية والأمير فيليبب مع خالص تمنياتهما لهما بموفور الصحة ودوام العافية.

وأشار سموه إلى المستوى الرفيع للعلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة التي لا تقتصر على المجال الاقتصادي أو التجاري فقط إنما تشهد نمواً كبيراً على مستوى العلاقات بين شعبيْ البلدين وبشكل خاص في المجالين الثقافي والتعليمي، متمنياً سموه للشعب البريطاني الصديق موفور الصحة والعافية.

من جانبه رحب ولي عهد المملكة المتحدة، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلاده.. معرباً عن خالص شكره وتقديره إلى سموه لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه بريطانيا وشعبها.. وتضامنه معهم خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

كما حضر اللقاء.. منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)

