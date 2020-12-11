شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش يبحث مع نائب رئيس برلمان إندونيسيا تفعيل العلاقات البرلمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس الخميس، مع أحمد بيضاوي نائب رئيس الهيئة التشريعية في مجلس النواب الإندونيسي والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع تأكيد أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم.

ورحب غباش في بداية اللقاء بنائب رئيس البرلمان الأندونيسي والوفد البرلماني المرافق له، مشيراً إلى أهمية الزيارات الثنائية، حيث تساهم في تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

من جانبه، أعرب أحمد بيضاوي، عن شكره العميق على حسن الاستقبال، مؤكداً عمق التعاون القائم بين البلدين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين.