ستيرجن تنتقد زيارة ملك اسكوتلندا المستقبلي لاسكوتلندا

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"الخليج 365" من لندن: أثارت الوزيرة الأولى في اسكوتلندا نيكولا ستيرجن، لردة فعل غاضبة لدى حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، لانتقادها زيارة الأمير وليام وزوجته لاسكوتلندا.

وقالت ستيرجن في الإيجاز اليومي، اليوم الإثنين، أن حكومتها قد ذكّرت القصر الملكي بالقيود الصارمة التي يفرضها فيروس كورونا شمال الحدود قبل جولة رفع المعنويات لقطاع الخدمات الصحية التي يقوم بها الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وبينما انتقد عضو البرلمان من حزب المحافظين تذكير الوزيرة الأولى بأنه "غير دقيق" و"وقح"، ووصفه آخر بأنه "تافه"، دعا عالم اسكتلندي الشرطة للنظر في الزيارة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت قد انتهكت حظر السفر في اسكوتلندا الشمالية.

غير قانوني

وكان عبور الحدود الاسكتلندية أصبح غير قانوني منذ نهاية نوفمبر الماضي، وأي شخص يُقبض عليه وهو يدخل أو يغادر اسكتلندا دون عذر معقول يمكن أن يُفرض عليه غرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا.

ويُسمح بالسفر عبر الحدود لأغراض العمل فقط. وتقول المصادر الملكية إن الرحلة سمحت كونها لأغراض العمل.

وصل الأميران وليام وكيت إلى إدنبرة صباح الإثنين على صوت مزمار القربة وهم يغنونهم بأغاني عيد الميلاد، قبل مقابلة العمال في مركز خدمة الإسعاف الأسكتلندي

ويحاول الزوجان الملكيان بث البهجة الاحتفالية للعاملين في الخطوط الأمامية في الخدمات الصحية قبل عطلة عيد الميلاد في جولة القطار التي تستغرق 48 ساعة.

لكن الوزيرة الأولى لأسكوتلندا لم توجه رسالة ترحيب للزوجين خلال مؤتمرها الصحفي اليوم، على الرغم من سؤالها عن الرحلة.

وبدلاً من ذلك، قالت ستيرجن: `"تم إبلاغ الحكومة الاسكتلندية بشأن نية الزيارة، وتأكدنا من أن العائلة الملكية كانت على دراية، كما تتوقع، بالقيود المفروضة في اسكتلندا بحيث يمكن إبلاغ كل من القرار و التخطيط للزيارة.

وأضافت: "يجب توجيه أي أسئلة أخرى حول ذلك إلى العائلة المالكة".

الحكومة: نرحب

ومن جهتها، قالت الحكومة الاسكتلندية إن ستيرجن لم تحاول منع العائلة المالكة من الذهاب إلى اسكتلندا، مضيفة أنها كررت ببساطة التوجيهات المعمول بها.

وقال متحدث باسم الحكومة لاحقًا: "ترحب الوزيرة الأولى بالدعم الذي أبداه دوق ودوقة كامبريدج لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في اسكتلندا".

وفي رد فعله على موقف ستيرجن، انتقد نائب برلماني من حزب المحافظين في وقت سابق "انتقاد" الزوجين الملكيين. وقال النائب لـ(ديلي ميل): "هذا الرجل هو ملك اسكتلندا في المستقبل.

وأضاف: إنه أمر غير دقيق للغاية وأعتقد أنه سيكون له نتائج عكسية عليها لأن هناك الكثير من الاسكتلنديين الموالين الذين سيكونون مرعوبين للغاية من أنها ستتصرف بطريقة وقحة. يجب أن تعرف أفضل.

انتقادات

وأثار رد ستيرجن انتقادات من نواب حزب المحافظين في اسكتلندا، وقال البرلماني ميردو فريزر لصحيفة (هيرالد): "يبدو من التافه للغاية أن تنتقد العائلة الملكية لرغبتها في شكر موظفي هيئة الخدمات الصحية NHS الاسكتلنديين على جهودهم البطولية".

وأضاف: بالنظر إلى أن الوزيرة الأولى قد زارت في وقت سابق موظفي NHS، على الأرجح بعد السفر من منزلها للعمل أيضًا، يبدو من الغريب أنها لم تدعم هذه الرحلة وأوضحت أنها كانت ضمن القواعد.

وقال: وبدلاً من توجيه الشكر إلى ويليام وكيت على العمل الذي يقومان به لرفع الروح المعنوية في هذه الأوقات الصعبة، يبدو أن الوزيرة الأولى تخشى إغضاب الجمهوريين في حزبها "لذا فقد نافقتهم بدلاً من ذلك".

وفي غضون ذلك، دافع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن رحلة كيت وويليام وانتقدوا السيدة ستيرجن بسبب تعليقاتها. وقال أحد الأشخاص على (تويتر)Twitter: 'إنها (السيدة ستيرجن) لم تسمع أبدًا عن أهمية عامل الشعور بالسعادة بوضوح!

وقال: بينما تُظهر كيت وويليام فهمًا حقيقيًا لاحتياجات الجمهور البريطاني "ربما لا تريد نيكولا ستيرجن أن تكون بريطانية، لكن لديها أشخاص مسؤولة عنهم قد يرحبون بعمل جيد!".

وقال آخر: "هده المرأة (ستيرجن) تثير الأعصاب، حين تحاول منع الملك والملكة المستقبليين من زيارة اسكتلندا لشكر العمال الأساسيين في الخدمات الصحية".