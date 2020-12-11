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لندن: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى بروكسل "خلال الأيام المقبلة" حيث يلتقي رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين بعدما تبين أن "الظروف (لا تزال) غير متوافرة للتوصل الى اتفاق نهائي" لمرحلة ما بعد بريكست.
واورد بيان مشترك لداونينغ ستريت والمفوضية الاوروبية أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال اتصال هاتفي على "عدم توافر الظروف للتوصل الى اتفاق نهائي"، وطلبا من المفاوضين الإعداد "لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الايام المقبلة". واكد متحدث باسم داونينغ ستريت أن جونسون عازم على زيارة بروكسل.
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