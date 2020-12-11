تقرر تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بسبب الوضعية الوبائية الراهنة، والذي كان من المقرر عقده في 17 دجنبر بالرباط.

قرار التأجيل أعلن عنه مساء الخميس، بحسب بلاغ مشترك لوزارة الخارجية المغربية ونظيرتها الاسبانية.

وكانت ماريا خيسوس مونتيرو، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، أكدت الثلاثاء الماضي، أن الحكومتين الإسبانية والمغربية توليان “اهتماما كبيرا” للاجتماع رفيع المستوى المقبل،

وقالت خيسوس مونتيرو في ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن “الاجتماع رفيع المستوى يحظى باهتمام كبير بالنسبة لحكومتي البلدين، بالنظر لأهمية القضايا والمواضيع التي ستتم مناقشتها، مثل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وحضور الشركات والمقاولات على جانبي الضفتين، وكذا الانتقال الإيكولوجي والتدبير المنظم للهجرة”.

وأضافت المسؤولة الإسبانية أن “الحكومتين حريصتان على هذا اللقاء”، من أجل بحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل الذي يعد الأول من نوعه منذ خمس سنوات، يتم التحضير له “بعناية واهتمام كبيرين”.

وشددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية في هذا السياق على “العلاقات المتميزة والاتصال السلس” بين البلدين.

وأكدت على أن العلاقة مع المغرب “هي سلسلة”، كما أن “التواصل يتم بشكل يومي”.