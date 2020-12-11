مصر تستقبل أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني لفيروس كورونا

الجمعة 11 ديسمبر 2020

أرشيفية

استقبلت مصر في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم).



وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح.. اللقاح بالمجان مئة في المئة".

وأضافت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والتانية 21 يوم وكل دا (هذا) للفئات الاولى الاطقم الطبية اللي في مواجهة المشكلة فى مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

ومضت تقول "وكل ما نستلم شحنات هنتيحها لكل مواطن مجانا بتوجيهات سيادة الرئيس (عبد الفتاح السيسي)".

ولم يتضح بعد عدد الجرعات التي طلبتها مصر، لكن الوزيرة قالت إن مزيدا من الشحنات ستصل في الأيام المقبلة.

ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية هذا الأسبوع إن فاعلية لقاح سينوفارم تبلغ 86 في المئة، مشيرة في ذلك إلى تحليل أولي للمرحلة المتأخرة من التجارب السريرية.

وكانت الصين استخدمت اللقاح بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.

ومصر سوق كبير للقاحات. وفي سبتمبر أيلول، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك