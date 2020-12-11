شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا.. 231,396 إصابة مؤكدة و 3,411 حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 231,396 إصابة مؤكدة و 3,411 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15,271,571 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288,762 حالة وفاة.

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