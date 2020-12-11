شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أوروبي للعمال المتضررين من كورونا في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

تعهد الاتحاد الأوروبي وألمانيا بتقديم أكثر من 137 مليون دولار كدعم نقدي للعمال البنجلاديشيين المتضررين اقتصاديًا من جائحة فيروس كورونا العالمي، حسبما قال مسؤولون أمس الخميس.

وسيخصص هذا التمويل للعمال العاطلين عن العمل والذين يعانون من ضائقة في صناعتي الملابس والأحذية الموجهتين للتصدير حيث يتعرض العمال للسقوط في خطر الفقر بشكل متزايد. ومن المرجح أن تتوفر هذه الأموال قبل نهاية العام، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في دكا.

وسيحصل العامل المستحق على 3000 تاكا (ما يقرب من 36 دولارًا) شهريًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في إطار البرنامج المسمى فريق المساهمة الأوروبية لمكافحة كوفيد19- وعواقبه في بنجلاديش.

وقال السفير الألماني في دكا، بيتر فاهرينهولتز، "يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة حكومة بنجلاديش في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19- على سبل عيش عمال النسيج".

وتسببت الجائحة في خسارة آلاف العمال في صناعات الجلود والملابس لوظائفهم، حيث أغلقت العلامات التجارية وتجار التجزئة في أوروبا والولايات المتحدة العديد من منافذها بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا العديد من الدول على وضع مدنها تحت الإغلاق.