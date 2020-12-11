شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 958 إصابة جديدة بكورونا ومصر 445 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة التونسية أمس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و 814 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و 758 وفاة.
فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 وفاة، مقارنة مع 421 إصابة و21 وفاة أول أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 120147 حالة من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها و6854 حالة وفاة".
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