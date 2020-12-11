شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على 5 قيادات حوثية والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على 5 مسؤولين من ميليشيات الحوثي المدعومة من نظام إيران، لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان بتعذيب نساء وأطفال.

وشملت عقوبات واشنطن عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن، ونائب رئيس مكتبه مطلق عامر المراني، والقيادي عبدالقادر الشامي ومدير إدارة التحقيقات سلطان زبن.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان: إن القادة الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عدة من حجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء، كما استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وأشارت واشنطن، إلى أن سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة المختطفة صنعاء، شارك ضباط إدارة المباحث الجنائية بعمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب النساء وارتكاب انتهاكات بحقهن.

من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تباطؤ الميليشيات الانقلابية المدعومة من ملالي طهران، في عملية صيانة خزان صافر، مطالبًا بضغط دولي لمنع حدوث كارثة بيئية.

وأكد الوزير الحضرمي خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، ضرورة استمرار الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية الإرهابية بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيدًا لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرًا على اليمن والمنطقة.