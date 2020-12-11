البرهان يصدر قرارا بشأن مجموعة من الضباط المفصولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بإعادة الضباط المفصولين تعسفيا للخدمة.

ولم تشتمل حيثيات القرار الصادر الخميس، على عدد الضباط الذين تمت إعادتهم للخدمة، لكنه أشار إلى أن البرهان صادق على كافة توصيات "لجنة النظر في قضية الضباط المفصولين تعسفيا".



وتشكلت اللجنة المشار إليها، في العام 2019 بقرار من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عندما كان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بغرض تسوية أوضاع مئات الضباط فصلهم نظام الإخوان البائد تعسفيا، نسبة لعدم ولائهم للجماعة الإرهابية.

وشدد البرهان في قراره الصادر الخميس، ونشرته وكالة السودان للأنباء الرسمية، على إعادة "الضباط المفصولين تعسفيا" وجبر الضرر لهم.

وأشار القرار إلى مصادقة وتأمين، القائد العام على كل توصيات لجنة النظر في قضية الضباط المفصولين تعسفيا.

وتضمن القرار تحسينات لأوضاع معاشي القوات المسلحة، في خدمات التأمين الصحي وسلة السلع الاستهلاكية، وحصص شهرية للوقود.



وانتهج نظام الإخوان المعزول سياسة الفصل التعسفي لإبعاد غير الموالين له من الجيش السوداني، أسوة بما فعله في الخدمة المدنية.