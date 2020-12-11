تجدد القصف بين قوات هادي والانتقالي الجنوبي في أبين

تجدت القصف المدفعي المتبادل في اليمن بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب شرق البلاد.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، حمل المتحدث باسم قوات المجلس

الانتقالي في المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، محمد النقيب، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية عن خرق نظام وقف إطلاق النار.

وذكر النقيب أن القوات الحكومية "تواصل خروقاتها واستفزازاتها" بشن ضربات مدفعية على قوات المجلس الانتقالي في قطاعي الطرية ووادي سلا، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار جهود تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وبوجود قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.