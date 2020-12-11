الجيش الليبى يفرج عن السفينة التركية "مبروكة" بعد دفع غرامة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إطلاق السفينة «مبروكة»، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وأشار المسمارى - وفقا لبوابة الوسط الليبية، اليوم /الخميس/ - إلى "دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية

دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها" .

يذكر أن السفينة، التي تديرها شركة تركية، احتجزت في الخامس من ديسمبر الجاري من قبل القوات البحرية

التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.

ومن جهة أخري كشفت وسائل إعلام ليبية أن قمة الاتحاد الأوروبى، في بروكسل، الخميس واليوم، ستناقش مشروع قرار ينتقد دور تركيا في ليبيا، ويدعو أطراف النزاع إلى الالتزام بمسار برلين لحل الأزمة، وينص على الالتزام بحظر تصدير السلاح، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لكى يتحقق السلام.