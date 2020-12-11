أعلن المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى إطلاق السفينة «مبروكة»، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها، وأشار المسمارى - وفقا لبوابة الوسط الليبية، اليوم /الخميس/ - إلى "دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبيةدون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها" .
يذكر أن السفينة، التي تديرها شركة تركية، احتجزت في الخامس من ديسمبر الجاري من قبل القوات البحريةالتابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.
ومن جهة أخري كشفت وسائل إعلام ليبية أن قمة الاتحاد الأوروبى، في بروكسل، الخميس واليوم، ستناقش مشروع قرار ينتقد دور تركيا في ليبيا، ويدعو أطراف النزاع إلى الالتزام بمسار برلين لحل الأزمة، وينص على الالتزام بحظر تصدير السلاح، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد لكى يتحقق السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يفرج عن السفينة التركية "مبروكة" بعد دفع غرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.