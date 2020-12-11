تونس تسجل 28 وفاة و3941 إصابة بكورونا فى المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 3941 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضى، وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل

1768 مصابًا بين المدرسين، شفي منهم 1264 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1721 مصابًا، تماثل منهم 1157 للشفاء.

وأوضحت أنه تم تسجيل 354 مصابًا تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 262 حالة، إضافة

إلى 98 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 81 حالة من بينهم.

وسجّلت لبنان 1778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 142187 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 95737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1170 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.