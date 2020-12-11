قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»: مطالب إسقاط الحكومة السودانية يستفيد منها عناصر النظام البائد

سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكدت قيادات في قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، أن المطالبات بإسقاط الحكومة الانتقالية هي دعوات يقف خلفها عناصر وفلول النظام السابق المعزول، وهي التي ستستفيد منها.

وقال بشرى الصايم عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» تعليقاً على الدعوات للخروج في مظاهرات مليونية في 19 من الشهر الجاري، إننا مع حرية التعبير والتظاهر السلمي، من أجل تصحيح مسار الثورة لا لإسقاط حكومتها.

وأوضح أن الدعوات للخروج في مظاهرات تهدف لإسقاط الحكومة، هو أمر لا تؤيده قوى الحرية والتغيير، التي تشدد في ذكرى ثورة 19 ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير على ضرورة العمل لتحقيق أهداف الثورة السودانية ومطالب الثوار، وتحذر من أي التفاف على أهداف الثورة التي قدم من أجلها الشعب السودان التضحيات.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، إن الحكومة أقرت بأن يكون هناك مؤتمر تشاوري جامع لأبناء شرق السودان.