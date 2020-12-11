شكرا لقرائتكم خبر عن هدية من الإمارات.. مصر تستقبل أول دفعة من اللقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى مساء أمس الخميس الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح تضم50 ألف جرعة، وأنها خضعت لتجارب سريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، إن اللقاح الصيني الجديد سيتاح للمواطنين بالمجان بنسبة 100 % وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مطار القاهرة الدولي في أعقاب وصول أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني قادمة من الإمارات لعلاج كورونا، أنه سيتم تخزين اللقاح في أماكن مخصصة لحفظه وسنقوم بإطلاق موقع إليكتروني لتسجيل الطلبات الخاصة باللقاح للمواطنين.

ولفتت إلى أن اللقاح سيتم إعطاؤه للمواطن في شكل جرعتين في العضل تفصل كل جرعة عن الأخرى 21 يومًا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت أولي شحنات لقاح الكورونا الصيني، هدية من دولة الإمارات الشقيقة، لتكون بذلك أول دولة في إفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

وأشارت إلي أنه تم أخذ الموافقة النهائية علي تداول اللقاح، معربة عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضحت أن فعالية اللقاح بنسبة 96 % ، و100 % الحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت أن أطباء مستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل، ومرضي الفشل الكلوي، والقلب، والأمراض المزمنة لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.