شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف موعد البدء بتطعيم لقاح «فايزر» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد ‏د. هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، البدء بتطعيم لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في المملكة قبل نهاية عام 2020م.

وأضاف في تصريحات لقناة السعودية، أنه تم تسجيل لقاح كورونا "فايزر- بيونتيك" بهيئة الغذاء والدواء وسيتم توريد اللقاح للمملكة.

وأشار إلى أن ‏هناك لقاحات أخرى ضد ⁧‫كورونا‬⁩ غير "فايزر" سيتم اعتمادها أيضاً في المملكة.