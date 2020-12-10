شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف صناعي يطالب بأولوية تطعيم عمال الخطوط الجوية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الائتلاف في رسالته إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عمال الخطوط الجوية يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بالعدوى لأنه يتعين عليهم التعامل مع الجمهور أو العمل على مقربة من زملاء العمل، وبالتالي يستحقون معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامل بها عمال البنية التحتية الآخرين المهمين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرسالة أنه بالنظر إلى الاعتبارات العلمية و التنفيذية والأخلاقية، نطلب إعطاء عمال الطيران في الخطوط الامامية الأولوية في المرحلة التالية للحصول على اللقاح ضد كورونا.
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