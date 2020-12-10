شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 887 وفاة و16 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 887 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مقابل 499 في اليوم السابق، مضيفة أنها سجلت 16999 إصابة جديدة ارتفاعا من 12756 أمس. وسجلت إيطاليا إجمالا 62626 وفاة منذ ظهور الوباء في فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت البلاد 1.787 مليون إصابة حتى اليوم.

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