شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: طرح لقاح كورونا بالمجان للمواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم، أنها ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، وفق وكالة الأنباء البحرينية. وذكرت أن التوزيع سيجري عبر 27 مركزا طبيا.

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