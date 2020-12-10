العراق ومصر يوقعان اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي

اعلنت وزارة التعليم، الخميس، ان العراق ومصر وقعا اتفاقا تنفيذيا للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي للسنوات (2020-2023).

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاتفاق الذي وقعه عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وزير التخطيط خالد بتال النجم مع وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار بحضور مستشار وزارة التعليم العراقية علي حميد كاظم الشكري ومدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر، تضمن تشجيع الجانبين على إقامة واستمرار التعاون الثنائي بين جامعات البلدين ومؤسساتهما العلمية بما يضمن تحقيق التوأمة بينهما وتقديم منح دراسية للطلبة العراقيين في الدراسات العليا والدراسة الجامعية الأولية في جميع التخصصات، فضلا عن فرص بحثية للأساتذة ضمن الاختصاصات العلمية".

واضاف ان "الجانبين اتفقا على تضمين زيارة أعضاء هيأة التدريس بالجامعات المرتبطة بأحد الطرفين المتعاقدين في مختلف التخصصات لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات وحضور الندوات التي تعقد خلال فترة الزيارة".

وتابعت ان "الاتفاق اكد على تشجيع الإشراف المشترك للأساتذة الجامعيين في كلا الطرفين ولمرحلتي الماجستير والدكتوراه وتبادل الدورات التدريبية في التخصصات العلمية والتكنولوجية وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية وتقديم التسهيلات اللازمة لتدريب الطلاب المتفوقين في جامعات البلدين وإجراء البحوث المشتركة بين اعضاء هيأة التدريس في المؤسسات التعليمية".