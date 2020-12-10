محكمة تركية ترفض الإفراج عن قيادية كردية معتقلة منذ 4 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة تركية، الخميس، قرارا باستمرار اعتقال القيادية الكردية، فيغان يوكسك داغ، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي.

واعتقلت يوكسك داغ في 2016، عندما كانت رئيسة لحزب الشعوب الديمقراطي، مع صلاح الدين دميرتاش، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا.

ومن هذه القضايا، أحدات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون احتجاجا على عدم اتخاذ نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش الإرهابي عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الخميس، وتابعته ”الخليج 365”، أصدرت الدائرة الـ16 من محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة، قرارًا باستمرار اعتقال المعارضة المذكورة.

الجلسة التي شارك فيها محامو يوكسك داغ، شهدت مشاركة القيادية الكردية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، والتي جددت تأكيدها على أن كافة الاتهامات الموجهة لها اتهامات سياسية، وأنها برئية منها.

وذكرت لهيئة المحكمة التركية، أنها تتعرض لعمليات تفتيش مستمرة داخل السجن، وتتم مصادرة كافة متعلقاتها ومذكراتها، مضيفة "هذا اعتداء على القانون، ولا أرى أن هناك محاكمة عادلة بالنسبة لي".

وأردفت قائلة: "منذ 4 سنوات وأنا معتقلة خلف القضبان، ولا بد من الوضع في الاعتبار قرارت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بخصوص فترات الاعتقال الطويلة التي تطبقها تركيا خلاف القوانين والأعراف المتعارف عليها".

وبعد أن استمعت هيئة المحكمة للمعارضة الكردية، والمحامين التابعين لها، قررت استمرار حبسها بأغلبية أراء أعضائها.

وفي وقت سابق الخميس، انتقد كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، الذي اعتقل مع يوكسك داغ في يوم واحد.

وقال زعيم المعارضة في تصريحاته "أين حقوق الإنسان أمام اعتقال شخص لمدة ثلاث سنوات ونصف، رغم وجود قانون يؤكد أن الاعتقال ليس ضروريًا، وأن الأساس المحاكمة".

وأضاف "سبق أن قال أردوغان إن دميرتاش لن يرى النور أبدًا، الرئيس التركي يخيف القضاة ويرهبهم، هناك فساد وتعفن كبير في المحاكم، ووزارة العدل، حتى رئيس المحكمة العليا يقول إن معدل الثقة في العدالة يبلغ 30%".

واستطرد قليجدار أوغلو قائلا "أصبح القضاء في تركيا مؤسسة تلبي مطالب أردوغان، القضاء ليس مستقلًا، ولهذا لا يتمتع الأتراك بالسلامة والأمان".