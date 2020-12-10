تركيا تسجل 220 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 220 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15751 شخصا.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الخميس أنه كان هناك 30424 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالات بدون أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أظهرت البيانات شفاء 5 آلاف و232 مصابا بكورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 452 ألفا و593 شخصا.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس الأربعاء، أن بلاده سجلت 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى هذا التاريخ.
وفرضت الحكومة عمليات إغلاق كاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع لمكافحة الارتفاع الحاد في الوفيات والإصابات.
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