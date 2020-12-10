شكرا لقرائتكم خبر عن 47 دولة تشارك بمؤتمر الأمراض الجلـدية وطـب التجــميل فـي دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

انطلقت في دبي، أمس، أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وتنظمه جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية، بحضور حشد كبير ضم أكثر من 1500 من الأطباء والمتخصصين من أكثر من 47 دولة، تجمعوا لمناقشة أكثر من 120 ورقة بحثية.

و المؤتمر تستمر فعالياته حتى يوم غد «السبت»، ويُعد منصة علمية وطبية مهمة، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، ولاسيما مع حضور عدد كبير من ممثلي منظمة الصحة العالمية والجمعيات والهيئات والمؤسسات الصحية المتخصصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أن المؤتمر يطرح العديد من أوراق العمل البحثية، التي تتناول مختلف القضايا والمشكلات الصحية المتعلقة بالأمراض الجلدية، ومنها مرض «كوفيد-19»، الذي اجتاح العالم بين ليلة وضحاها.

وقال: لعل الأمراض الجلدية وطب وجراحات التجميل على وجه التحديد، قد نالت القسط الوافر من اهتمام المؤسسات الصحية، كما حظيت أقسامها المتخصصة بأولوية متقدمة في أعمال التحديث والتطوير في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يعكس قيمة هذا التخصص – عالمياً- والذي يُعدّ من العوامل المهمة لتنشيط حركة السياحة الصحية في الكثير من البلدان والمدن، وفي مقدمتها مدينة دبي.

وتابع: بالرغم من هذه الأهمية التي تحيط بتخصص الأمراض الجلدية والتجميل، وبالرغم من التقدم العلمي والطبي والتقني المتلاحق الذي نشهده، فإن العالم مازال في حاجة ماسة إلى أبحاث علمية متطورة ودراسات متخصصة، وأدوية ناجعة لمجموعة الأمراض الجلدية المزمنة.

كما افتتح القطامي معرض التجهيزات والمستلزمات الطبية المصاحب، رافقه في الافتتاح الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية وطب التجميل ورئيس المؤتمر.