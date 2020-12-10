شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للخدمات الإنسانية» تستخدم تطبيق «كاليجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبلت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الخميس، فيصل حميد مدير التطوير الدولي في «كاليجو»، الشركة المطورة للتطبيق الذي يعمل على تحسين الكتابة لذوي الإعاقة، وأشاد «حميد» بالتجربة الرائدة مع المدينة والنتائج الإيجابية للتطبيق مع طلابها ذوي الإعاقة.

وقالت رباب عبد الوهاب مسؤول مركز التقنيات المساندة التابع للمدينة: هناك برنامج تدريب وظيفي تم تنفيذه مع معلمي المدينة قبل توفير التطبيق واعتماده في المدارس والفروع التابعة لها وأضافت: تم متابعة تطور أداء ومهارات الطلاب في الكتابة والقراءة باستخدام تطبيق (كاليجو) الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مساندة الطلبة على تعلم هذه المهارات بشكل مستقل من خلال معرفة الطالب لأخطائه وتصحيحها بنفسه وتقوم المعلمة خلال ذلك بدور المساندة.

كما أوضحت أن مركز التقنيات المساندة، يستقبل المستفيدين من كافة الأعمار من منتسبي المدينة ومن خارجها، وبلغ اجمالي المستفيدين 258 شخصاً.

من جانبها أوضحت الدكتورة سامية محمد صالح مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات أن تطبيق (كاليجو) يستخدم في المدرسة مع الطلبة ذوي الإعمار من (5 وحتى 10 سنوات) كحق من حقوقهم في استخدام التكنولوجيا وهو المبدأ الذي تنتهجه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حرصاً منها على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات.