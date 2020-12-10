شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى ندوة "مكافحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث نظم المجلس القومي لحقوق العنوان ندوة بعنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني"، وضم الوفد النائبة أميرة العادلي وأعضاء لجنة حقوق الإنسان كريم الكناني، وعبير العريان، وأسامة الرفاعي.

واستعرضت النائبة أميرة العادلي المبادرات التي قدمتها التنسيقية منذ بداية الجائحة وأبرزها تحدي الخير، والوعي أمان، والبالطو الأبيض، أبطالنا رموز العملة، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة، والعمل على زيادة الوعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع استمرار الجائحة والدخول في المرحلة الثانية.

وأكدت أن التنسيقية تعمل على قدم وساق منذ ظهور عن فيروس كوفيد 19، سواء من خلال المبادرات، أو التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، أو إنتاج محتوى دعائي يخاطب كافة المواطنين للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت العادلي إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وتوجيهها للاستفادة من إمكانياتها.