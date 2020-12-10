رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن ضوابط الانتخابات الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
حذر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طلاب الجامعة المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، من استخدام العبارات الطائفية في الدعايا الانتخابية الخاصة بهم داخل الجامعة.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه جرى البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي، حتى تسير بنزاهة، وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل وخدمة زملائهم، والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
وقال دسوقي إنه جرى التنسيق بين إدارات رعاية الشباب، في مختلف كليات الجامعة، واللجان المشكلة للإشراف على انتخابات كل كلية، في إطار خطة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة.
وطالب بتشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة، والانضمام لاتحادات طلاب الكليات، وضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح للانتخابات.
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