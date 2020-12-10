البحرين ترحب باتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعربت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، والاتفاق بين الرباط وتل أبيب على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأكد العاهل البحريني، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل يعزز فرص السلام.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وتابع في تغريدة أخرى "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".