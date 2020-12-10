واشنطن: تخفيض عدد دبلوماسيينا في بغداد بسيط جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن تخفيض عدد الدبلوماسيين في سفارة واشنطن بالعاصمة العراقية بغداد "بسيط جدا"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث. وأوضحت أن السفير والموظفون الأساسيون سيبقون في السفارة الأمريكية في بغداد. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بغداد، بعد تكرار الاعتداءات من الميليشيات الموالية لإيران ضد السفارة في بغداد.

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