إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 68 مليونا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.