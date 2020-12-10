هولندا تطرد دبلوماسيين روسيين بتهمة التجسس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت السلطات الهولندية الخميس ، عن طرد دبلوماسيَين روسيَين متهمَين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا.

وقال جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان له إن المواطنين الروسيين كانا يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية وكانا معتمدين في هولندا كدبلوماسيين.

وتورطت روسيا في عدد من قضايا التجسس في أوروبا ما يهدد بتأزم علاقاتها الدبلوماسية المتوترة أصلا مع أوروبا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البلغارية تورط دبلوماسيين روسيين في البحث عن معلومات سرية حول خطط التحديث العسكري منذ عام 2016.

والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ضباط كبار في المخابرات الروسية لدورهم المزعوم في عملية قرصنة شبكة الكمبيوتر في البرلمان الالماني عام 2015.

وكان هجوم إلكتروني قد شل بالكامل في أبريل ومايو من عام 2015 البنية التحتية المعلوماتية للبوندستاغ، ما اضطر التقنيين لفصل البرلمان بالكامل عن الشبكة لأيام ريثما يتم اصلاح الأعطال.

وحظر الاتحاد دخول رئيس المخابرات العسكرية الروسية “جي آر يو” إيغور كوستيوكوف وضابط المخابرات دميتري بادين، أراضيه وتجميد أية أصول يمتلكانها.