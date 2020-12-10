عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة إس 400

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 43 دقيقة

قالت مصادر مطلعة ، الخميس أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي S-400 من روسيا .

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر من بينها مسؤولان أميركيان، إن هذه الخطوة التي طال الحديث عنها، والتي ينتظر أن تعقد علاقات أنقرة بالإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن أن يعلن عنها في أي لحظة.

وذكرت مصادر أن العقوبات ستستهدف رئاسة تركيا للصناعات الدفاعية ورئيسها اسماعيل دمير.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حصول تركيا على هذه المنظومة من روسيا لا يتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي المناهض لموسكو وتركيا عضو فيه.

ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 “لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات”.

وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما “صفقة مهمّة” مع قطاع التسليح الروسي.

وردّاً على تسلّم أنقرة أوّل بطّارية روسيّة العام الماضي، علّقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربيّة أميركيّة حديثة من طراز أف-35، معتبرة أنّ منظومة أس-400 يمكن أن تتسبّب بكشف أسرار تكنولوجيّة لهذه المقاتلة المتطوّرة.