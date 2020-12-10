بنسبة ملء بلغت 38,36 في المائة.. حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش يقارب 80 مليون متر مكعب

بلغ حجم المخزون المائي لسدود جهة مراكش – آسفي إلى غاية 9 دجنبر الجاري، 79,43 مليون متر مكعب بنسبة 38,36 في المائة، مقابل 81,4 مليون متر مكعب، خلال الفترة نفسها من العام الماضي (40,88 في المائة).

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن المديرية العامة للماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فقد ناهزت حقينة سد مولاي عبد الرحمان بإقليم الصويرة 66,4 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 66,4 في المائة.

وسجل سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي بإقليم الصويرة ارتفاعا في معدل الملء وصل إلى 9,4 مليون متر مكعب (من 58,6 إلى 61,1 في المائة)، فيما سجل سد يعقوب المنصور في إقليم الحوز، أكبر سدود الجهة، ارتفاعا طفيفا من 17,5 إلى 19,6 في المائة بمخزون مائي ناهز 13,6 مليون متر مكعب.

وبدوره، سجل سد للا تكركوست (إقليم الحوز) معدل ملء بنسبة 9,1 في المائة بمخزون مائي 4,83 مليون متر مكعب، في حين عرفت حقينة سد أبو العباس السبتي في إقليم شيشاوة انخفاضا، حيث انتقل معدل الملء من 54 إلى 35,6 في المائة (8,8 مليون متر مكعب).

وحسب المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينات السدود الرئيسية للمملكة، إلى غاية تاسع دجنبر الجاري، ما مجموعه 5,612 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر بـ36 في المائة، مقابل 7,26 مليار متر مكعب (46,6 في المائة)، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.