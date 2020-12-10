رويترز: الولايات المتحدة الأميركية تقترب بيع أربعة طائرات مسيرة من طراز MQ-9 للمغرب

قالت مصادر لوكالة “رويترز” يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة “إم كيو-9” للمغرب.
وأضافت المصادر أنه سيتم التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة في الأيام المقبلة.
ويشار إلى أن “إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي “Predator B” تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية”
وهذا “النوع من الطائرات مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال”، كما “تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة” .
ويشار إلى أن الملك محمد السادس، أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بلاغ للديوان الملكي، إن الرئيس الأمريكي أبلغ المل محمد السادس، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، بينما قرر المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل.
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