“حماس”: تطبيع المغرب مع إسرائيل “خطيئة سياسة لا تخدم القضية الفلسطيين

استنكرت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إعلان اتفاق التطبيع بين دولة المغرب و”اسرائيل”.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: “إن هذه خطيئة سياسية، ولا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا”.

و أوضح قاسم، أن الاحتلال “يستغل كل حالات التطبيع من اجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني”.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قال إن الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وخلال نفس الاتصال، تباحث الملك والرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد،قرر المغرب بحسب البلاغ، “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل في أقرب الآجال، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”.

ولهذه الغاية، سيتم العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002، وفق بلاغ الديوان الملكي.

وأكد الملك، بحسب البلاغ، بأن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط