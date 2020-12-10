فؤاد بوعلي يكتب: عندما تتحدث الكرة لغة أرضها بعد ترامب.. الملك يجري اتصالا مع الرئيس الفلسطيني ويؤكد له: المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء وموقفنا ثابت ولن نتخلى عنكم العدد 3352- 11 دجنبر

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