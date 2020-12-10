شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم فرض عقوبات على تركيا بسبب «إس-400» والان نبدء بالتفاصيل

قالت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان مطلعان اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وذكرت المصادر أن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم. وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.