أول اتصال مغربي إسرائيلي عقب السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول اتصال بينهما عقب التوصل لاتفاق سلام، تحدث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، مساء الخميس، هاتفيا مع نظيره المغربي عمر هلال.

وقال أردان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحدثت عبر الهاتف مع سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال وهنأته على إقامة العلاقة بين إسرائيل والمغرب".

وأضاف: "دعوت سفير المغرب إلى حفل إضاءة شمعة حانوكا الذي سيقام في الأيام المقبلة مع سفراء الأمم المتحدة".

وتابع أردان: "ضوء عظيم يخرج من الشرق الأوسط في عيد حانوكا،. معجزة السلام تغير الشرق الأوسط وستؤدي إلى انتصار النور على الظلام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وأشار ترامب في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن المغرب اعترف ببلاده عام 1777، وتابع: "فمن المناسب أن نعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية".