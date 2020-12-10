السودان ينهي خدمة 239 مستشارا وسفيرا محسوبين على الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة تفكيك وإزالة التمكين في السودان، الخميس، إنهاء خدمة 209 مستشارين قانونيين بوزارة العدل و30 سفيرا بسبب علاقتهم بالإخوان.

وشملت قرارات اللجنة، طرد 41 موظفا من مفوضية الاستثمار وهيئة الإذاعة، ومؤسسات أخرى، حصلوا على الوظائف عن طريق التمكين الإخواني.



وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني، نائب رئيس لجنة التفكيك محمد الفكي، أن المستشارين القانونيين تم تعيينهم في عامي 2017 و2018، دون أن تطرح الوظائف للمنافسة العامة، حسبما تقتضي لوائح الخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه تم إجراء معاينات صورية لبعض المستشارين المبعدين، حيث تم تعيينهم سابقا دون مراعاة المعايير والشروط اللازمة، وحصلوا على هذه الوظائف بمحسوبية حزبية وصلات مباشرة مع كبار المستشارين القدامى بوزارة العدل السودانية.

وشدد على أن المستشارين الذين تم إنهاء خدمتهم، سيسمح لهم بخوض المنافسة لهذه الوظائف بعد أن تعلن لعامة السودانيين، مما يؤكد "عدالة الثورة.

وأعلن الفكي عن مصادرة اللجنة 12 ألف فدان زراعي وسكني من عناصر إخوانية، بعد أن ثبت حصولهم عليها بتخصيص إداري فاسد، دون وجه حق.

وقال إن النائب العام السوداني يحقق في مليون فدان زراعي بمنطقة غرب أم درمان، حصل عليها عناصر إخوانية بشكل غير مشروع.

وشدد على أن جماعة الإخوان كانت تستغل ملف الأراضي في المضاربات بالعملات الأجنبية وتهريب الدولار للخارج.

وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، عن أنه تقرر مصادرة أسهم شركة "هول بور" أكبر شركات الأمن الشعبي "الجهاز السري للإخوان".

كما قررت اللجنة، مصادرة أراضي زراعية بولاية الجزيرة كانت تتبع لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، واستحوذت عليه شركة "الزوايا" الإخوانية.