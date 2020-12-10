شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية تستهدف أفراداً وكيانات في اليمن وروسيا وهايتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، تستهدف أفراداً وكيانات في اليمن وروسيا وهايتي.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان، أن العقوبات استهدفت أفراداً وكيانات في الدول الثلاث بموجب قانون «ماجنتسكي».

وأضاف البيان، «فرضنا عقوبات على رمضان قديروف زعيم الشيشان، وست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين منه».

كما شملت العقوبات ثلاثة أشخاص من «هايتي»؛ بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان وخمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الميليشيات الحوثية في اليمن.