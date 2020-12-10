شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض عقوبات على 11 مسؤولاً في أربع دول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

فرضت بريطانيا الخميس، عقوبات على 11 فرداً من بينهم الرئيس السابق لغامبيا «يحيى جامع» في خطوة منسقة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: «بريطانيا وحلفاؤنا يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والصارخة التي يرتكبها أولئك الذين فرضنا عليهم عقوبات اليوم».

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، شخصيات أمنية ومسؤولون من: روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وغامبيا.

كما شملت العقوبات زوجة الرئيس السابق لغامبيا.