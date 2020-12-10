شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخصاً بينهم جنود أتراك جراء انفجار في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، مقتل 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة «رأس العين» الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا. وذكر المرصد أن السيارة انفجرت عند حاجز لـ«الشرطة المدنية» وأحد الفصائل المقاتلة عند مدخل رأس العين في شمال محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل 16 بينهم 3 جنود أتراك ومدنيان اثنان.

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