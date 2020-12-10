«الفجيرة لتنمية المناطق» تطلق مبادرة «المجالس الذكية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق مبادرة «المجالس الذكية» بهدف تسخير التكنولوجيا في المجالس المجتمعية بالإمارة لتتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الخدمات والمرافق الحكومية.

وتتضمن المبادرة استخدام التكنولوجيا في التحكم في مرافق المجالس المنتشرة في إمارة الفجيرة كالطاقة الكهربائية وفتح وغلق الأبواب واستخدام أدوات التنظيف بالإضافة إلى الحجوزات على المجالس عبر الهواتف الذكية.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل الخدمات على الجمهور والإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كوفيد 19» إلى جانب توفير خدمات مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق عبر تطبيق ذكي يخدم مختلف شرائح المجتمع وتبسيط إجراء تقديم ومتابعة الخدمات في أي مكان وزمان. (وام)

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