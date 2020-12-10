شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستميل الصين بـ «الباندا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حديقة حيوان «سميثسونيان» الأمريكية عن بقاء الباندا الصينية العملاقة ثلاث سنوات أخرى، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع معهد بيولوجيا الحفظ والجمعية الصينية للحفاظ على الحياة البرية بتمديد بقائها حتى ديسمبر/كانون الأول 2020، حسب ما أعلنته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستذهب الباندا العملاقة «مي شيانغ» ذات الـ 22 عاماً والباندا العملاق «تيان تيان» 23 عاماً، وصغيرهما «شياو تشي جي»، المولود في 21 أغسطس، إلى الصين في ديسمبر 2023.

وقال ستيف مونفورت، مدير معهد «سميثسونيان» الوطني لبيولوجيا الحيوانات والحفظ «إلى جانب ملايين الأمريكيين، أتطلع إلى السنوات الثلاث المقبلة، حيث أشاهد شياو تشي جي وهو ينمو ويخطو خطوات أخرى».

وكان «مي شيانغ» و«تيان تيان» في حديقة الحيوانات منذ ديسمبر عام 2000. و«شياو تشي جي» هو رابع صغير باندا على قيد الحياة.

ويوجد ما يقدر بـ 1800 باندا عملاقة بالبرية في الصين، معظمها في مقاطعة سيتشوان، ونحو 600 تعيش في حدائق الحيوان ومراكز التكاثر حول العالم.

واستضافت حديقة الحيوان الأمريكية حيوانات الباندا العملاقة من الصين منذ عام 1972، رداً على زيارة تاريخية قام بها الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون إلى الأراضي الصينية، هدفاً منها إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية وتعبيراً منها عن حسن النية.

تجدر الإشارة إلى أن منح الباندا العملاقة إلى الدول الأجنبية هو تقليد صيني خاص، تستخدمه كنهج دبلوماسي في تعزيز علاقاتها الخارجية وكسب صداقة الدول الأخرى.