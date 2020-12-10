يحقق المزيد من الاستقرار.. السيسي يثمن اتفاق المغرب وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته باهتمام بالغ التطور بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل.
وقال في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الخميس: "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.. إذ أثمن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".
فيما أبلغ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت.
وقال العاهل المغربي، في بيان للديوان الملكي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار الاتفاق مع إٍسرائيل.
وتابع أن "اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية موقف تاريخي".
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