الليرة التركية تهبط بعد تقارير عن اتجاه واشنطن لفرض عقوبات على أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وهبطت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 في الساعة 18.22 بتوقيت غرينتش، منخفضة بـ1.25 بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء.