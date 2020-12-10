ضبط 75 ألف كمامة مغشوشة بحوزة سائق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وضبطت مأمورية 75 ألف كمامة طبية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة قائد سيارة بالإسكندرية.

وتشكل المضبوطات خطورة على الصحة العامة، حيث كان المتهم بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.