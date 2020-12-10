الأردن يُسجل 2902 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 253 ألفًا و121 إصابة.
حالات الشفاء إلى 206 آلاف و638 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس - أنه جرى تسجيل 44 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3250 حالة، فيما جرى تسجيل 4580 حالة شفاء، ليصل إجمالي
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية الخميس تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203 آلاف و21 إصابة.
إلى 135 ألفا و650 بعد تسجيل 4 آلاف و469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى ألفين و509 وفيات.
وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع
وقد أكد مساعد أمين عام وزارة الصحة الأردني غازي شركس، أن المؤشرات الوبائية تدل أن الأردن يمر بمرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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