ترمب: المغرب سيطبع علاقاته بإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن المغرب تعهد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً، الإمارات والبحرين والسودان.
وكتب ترمب على Twitter أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
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