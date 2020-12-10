ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن المغرب وإسرائيل وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية "كاملة بينهما"، كما أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.



ترامب كتب في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020: "اختراق تاريخي آخر، اليوم! اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".



في المقابل وفي تغريدة ثانية، اعترف ترامب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، وكتب قائلاً: "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".



بينما قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز"، إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية، الخميس، مع الملك محمد السادس.



المكالمة أكدها بيان للديوان الملكي المغربي، قال فيه إن الملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.



خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي، الملك محمد السادس بأنه أصدر مرسوماً رئاسياً، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة الكاملة على منطقة الصحراء كافة.



كما أضاف بيان الديوان الملكي أنه في هذا السياق، "وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية".



ليصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية، منذ أغسطس/آب الماضي، يبرم اتفاقاً بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.



بموجب الاتفاق، ستقيم المملكة علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.



بينما قال جاريد كوشنر المستشار البارز في البيت الأبيض، لـ"رويترز": "سيقوم الطرفان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور، وبنيَّة فتح سفارتين. سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".



تابع قائلاً: "حققت الإدارة (الأمريكية) اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المملكة المغربية وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون أربعة أشهر".

المصدر: وكالات